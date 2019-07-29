Тульские КВНщики приглашают на первый летний кубок по юмору

15 августа участники Областной лиги КВН устраивают на «Октаве» соревнования по смеху. Начало в 19.00.

По словам организаторов, это будет смешное, ироничное, удивительное культурно-массовое мероприятие. К его созданию приложили руку известные тульские КВНщики — руководитель Областной лиги Геворг Газоян, участник команды «Сборная Тульской области» Антон Чиненов и редактор Областной лиги Евгений Цой.

В игре примут участие команды КВН из нескольких регионов, которые выступают на межрегиональных площадках — например, тульская «Сборная бывших», которая стала полуфиналистом Международной лиги в Минске, московская команда «Изменяя внутренний мир» и пр. Участники будут бороться за кубок и денежный приз.



Кроме искрометных шуток гостей ждут приятные бонусы. За час до начала в «Октаве» откроются релакс-зона и площадка для игры в настольный теннис, также всех ждут освежающий лимонад и мороженое.

Приобрести билеты на кубок по юмору можно в любой точке продаж Myslo-кассы.

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

• Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

• Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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