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Тульские КВНщики приглашают на первый летний кубок по юмору

Тульские КВНщики приглашают на первый летний кубок по юмору

15 августа участники Областной лиги КВН устраивают на «Октаве» соревнования по смеху. Начало в 19.00.

По словам организаторов, это будет смешное, ироничное, удивительное культурно-массовое мероприятие. К его созданию приложили руку известные тульские КВНщики — руководитель Областной лиги Геворг Газоян, участник команды «Сборная Тульской области» Антон Чиненов и редактор Областной лиги Евгений Цой.

В игре примут участие команды КВН из нескольких регионов, которые выступают на межрегиональных площадках — например, тульская «Сборная бывших», которая стала полуфиналистом Международной лиги в Минске, московская команда «Изменяя внутренний мир» и пр. Участники будут бороться за кубок и денежный приз.

Кроме искрометных шуток гостей ждут приятные бонусы. За час до начала в «Октаве» откроются релакс-зона и площадка для игры в настольный теннис, также всех ждут освежающий лимонад и мороженое.

Приобрести билеты на кубок по юмору можно в любой точке продаж Myslo-кассы.

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

• Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

• Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

Вы можете купить билеты на лучшие места без очереди и переплаты, кликнув на красную кнопку ниже.

 

 

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