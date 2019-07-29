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Тульский Роспотребнадзор закрыл для купания пруд «Золотой петушок»
Фото из архива Myslo.

Тульский Роспотребнадзор закрыл для купания пруд «Золотой петушок»

Качество воды не соответствует необходимым требованиям.

Управление Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» исследовали пробы воды и песка в региональных водоемах на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Приостановлено купание в зоне отдыха «Золотой петушок» (Тула, д. Высокое) в связи с несоответствием качества воды. Сообщается, что здесь выставлены предупредительные знаки, запрещающие купание.

Также за выявленные нарушения санитарного законодательства в части контроля за качеством воды водоема зоны отдыха «Голубая вода» (Донской, мкр. Руднев) ответственное лицо привлекли к административной ответственности.

водоемы, где можно искупаться
  1. Урванский водоем (г. Новомосковск)
  2. Голубая вода (г. Донской)
  3. Бассейн «Акватория-Плаза» (г. Донской)
  4. Пляж «Каменка» (Белевский район)
  5. Пляж «Песчаная коса» (Одоевский район)
  6. Городской пляж (г. Ефремов)
  7. Пляж на р. Красивая Меча д. Яблонево (Каменский район)
  8. Открытый бассейн с. Архангельское (Каменский район)
  9. Зона отдыха на Трестовском пруду (г. Узловая)
  10. Средний пруд на территории ЦПКиО им. Белоусова (г. Тула)
  11. Зона отдыха «Ассоль» (Алексинский р-н)
  12. База отдыха «Шилово» ЗАО «ЕЗСК» (п.Быстри Ефремовского района)
  13. Пляж «Веневка»
  14. Водоем «Тростниковка» с. Спасское, (Новомосковский район)
  15. Открытый плавательный бассейн мкр. Сокольники (Новомосковский район)
  16. Пляж с. Стрельцы (Новомосковский район)
  17. Пляж с. Гремячее (Новомосковский район)
  18. ООО «Сфера» (Щекинский район)
  19. ООО «Семь столиц» на р. Ока (Алексинский район)
  20. Зона отдыха «Хомяковские поляны» (г. Тула)
  21. Зона отдыха — пляж № 1 на р. Воронка (г. Тула)
  22. Зона отдыха — пляж № 2 на р. Воронка (г. Тула)
  23. Зона отдыха в Первомайском (Щекинский район),
  24. Зона отдыха на р. Плава (Плавский район).
  25. Пляж на р. Красивая Меча в д. Толбузино (Воловский район)
  26. Пляж на р. Красивая Меча с. Вязово (Ефремовский район)
  27. Зона отдыха «Обидимо» п. Обидимо (г.Тула)
  28. Зона отдыха- пляж в н.п.Вороньи Выселки (Кимовский район)
  29. Зона отдыха «Ильинка в д. Крутое (г.Тула)
  30. Пляж «Романьково» (Заокский район)
  31. Пляж на пруду с. Лужное (Дубенский район)
  32. Пляж на пруду п. Дубна (Дубенский район)
  33. Пляж на пруду в д. Якшинские Выселки (Дубенский район)
  34. Пруд в с. Красное МО Пригородное (Плавский район)
  35. Пляж на пруду № 1 в жилой застройке пос. Новогуровский в районе ул. Спортивная (Алексинский район).
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:16 +2
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