Тульский Роспотребнадзор закрыл для купания пруд «Золотой петушок»

Фото из архива Myslo.

Управление Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» исследовали пробы воды и песка в региональных водоемах на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Приостановлено купание в зоне отдыха «Золотой петушок» (Тула, д. Высокое) в связи с несоответствием качества воды. Сообщается, что здесь выставлены предупредительные знаки, запрещающие купание.

Также за выявленные нарушения санитарного законодательства в части контроля за качеством воды водоема зоны отдыха «Голубая вода» (Донской, мкр. Руднев) ответственное лицо привлекли к административной ответственности.

водоемы, где можно искупаться