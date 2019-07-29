Фото из архива Myslo.
Тульский Роспотребнадзор закрыл для купания пруд «Золотой петушок»
Качество воды не соответствует необходимым требованиям.
Управление Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» исследовали пробы воды и песка в региональных водоемах на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
Приостановлено купание в зоне отдыха «Золотой петушок» (Тула, д. Высокое) в связи с несоответствием качества воды. Сообщается, что здесь выставлены предупредительные знаки, запрещающие купание.
Также за выявленные нарушения санитарного законодательства в части контроля за качеством воды водоема зоны отдыха «Голубая вода» (Донской, мкр. Руднев) ответственное лицо привлекли к административной ответственности.
водоемы, где можно искупаться
- Урванский водоем (г. Новомосковск)
- Голубая вода (г. Донской)
- Бассейн «Акватория-Плаза» (г. Донской)
- Пляж «Каменка» (Белевский район)
- Пляж «Песчаная коса» (Одоевский район)
- Городской пляж (г. Ефремов)
- Пляж на р. Красивая Меча д. Яблонево (Каменский район)
- Открытый бассейн с. Архангельское (Каменский район)
- Зона отдыха на Трестовском пруду (г. Узловая)
- Средний пруд на территории ЦПКиО им. Белоусова (г. Тула)
- Зона отдыха «Ассоль» (Алексинский р-н)
- База отдыха «Шилово» ЗАО «ЕЗСК» (п.Быстри Ефремовского района)
- Пляж «Веневка»
- Водоем «Тростниковка» с. Спасское, (Новомосковский район)
- Открытый плавательный бассейн мкр. Сокольники (Новомосковский район)
- Пляж с. Стрельцы (Новомосковский район)
- Пляж с. Гремячее (Новомосковский район)
- ООО «Сфера» (Щекинский район)
- ООО «Семь столиц» на р. Ока (Алексинский район)
- Зона отдыха «Хомяковские поляны» (г. Тула)
- Зона отдыха — пляж № 1 на р. Воронка (г. Тула)
- Зона отдыха — пляж № 2 на р. Воронка (г. Тула)
- Зона отдыха в Первомайском (Щекинский район),
- Зона отдыха на р. Плава (Плавский район).
- Пляж на р. Красивая Меча в д. Толбузино (Воловский район)
- Пляж на р. Красивая Меча с. Вязово (Ефремовский район)
- Зона отдыха «Обидимо» п. Обидимо (г.Тула)
- Зона отдыха- пляж в н.п.Вороньи Выселки (Кимовский район)
- Зона отдыха «Ильинка в д. Крутое (г.Тула)
- Пляж «Романьково» (Заокский район)
- Пляж на пруду с. Лужное (Дубенский район)
- Пляж на пруду п. Дубна (Дубенский район)
- Пляж на пруду в д. Якшинские Выселки (Дубенский район)
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Пруд в с.
Красное МО Пригородное(Плавский район)
- Пляж на пруду № 1 в жилой застройке пос. Новогуровский в районе ул. Спортивная (Алексинский район).
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