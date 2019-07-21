Туляк Алексей Гусев выиграл молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу

Фото: championat.com.

В Анталье (Турция) прошел молодежный чемпионат Европы-U22 по пляжному волейболу. Туляк Алексей Гусев в паре с москвичом Павлом Шустровым выиграли турнир.

В полуфинале спортсмены победили итальянскую пару Якоб Виндиш/Саммуэль Коттафава со счетом 2:1 (29:27, 11:21, 17:15). В финале в трех партиях россияне обыграли волейболистов из Германии Робина Зова и Лукаса Пфретчнера — 2:1 (22:20, 15:21, 17:15).

Отметим, что Гусев и Шустров в 2017 году стали чемпионами Европы по пляжному волейболу среди юниоров.