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Туляк Алексей Гусев выиграл молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу
Фото: championat.com.

Туляк Алексей Гусев выиграл молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу

Поздравляем нашего спортсмена!

В Анталье (Турция) прошел молодежный чемпионат Европы-U22 по пляжному волейболу. Туляк Алексей Гусев в паре с москвичом Павлом Шустровым выиграли турнир. 

В полуфинале спортсмены победили итальянскую пару Якоб Виндиш/Саммуэль Коттафава со счетом 2:1 (29:27, 11:21, 17:15). В финале в трех партиях россияне обыграли волейболистов из Германии Робина Зова и Лукаса Пфретчнера — 2:1 (22:20, 15:21, 17:15). 

Отметим, что Гусев и Шустров в 2017 году стали чемпионами Европы по пляжному волейболу среди юниоров.

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вчера, в 19:00 +1
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