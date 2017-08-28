Туляк Алексей Гусев завоевал золото на чемпионате Европы по пляжному волейболу

Фото: tula-sport.ru

В турнире приняли участие спортсмены из 33 европейских стран.

В Казани 27 августа завершился чемпионат Европы по пляжному волейболу среди юниоров. Участниками турнира стали 32 женские и мужские пары в возрасте до 18 лет из 33 европейских стран.

Золотые медали чемпионата завоевал туляк Алексей Гусев в паре с москвичом Павлом Шустовым. В финале они обыграли соотечественников Алексея Архипова и Николая Чухненкова.

Тульского спортсмена с победой на европейском турнире поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.