Фото: tula-sport.ru
Туляк Алексей Гусев завоевал золото на чемпионате Европы по пляжному волейболу
В турнире приняли участие спортсмены из 33 европейских стран.
В Казани 27 августа завершился чемпионат Европы по пляжному волейболу среди юниоров. Участниками турнира стали 32 женские и мужские пары в возрасте до 18 лет из 33 европейских стран.
Золотые медали чемпионата завоевал туляк Алексей Гусев в паре с москвичом Павлом Шустовым. В финале они обыграли соотечественников Алексея Архипова и Николая Чухненкова.
Тульского спортсмена с победой на европейском турнире поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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