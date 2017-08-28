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Туляк Алексей Гусев завоевал золото на чемпионате Европы по пляжному волейболу
Фото: tula-sport.ru

Туляк Алексей Гусев завоевал золото на чемпионате Европы по пляжному волейболу

В турнире приняли участие спортсмены из 33 европейских стран.

В Казани 27 августа завершился чемпионат Европы по пляжному волейболу среди юниоров. Участниками турнира стали 32 женские и мужские пары в возрасте до 18 лет из 33 европейских стран.

Золотые медали чемпионата завоевал туляк Алексей Гусев в паре с москвичом Павлом Шустовым. В финале они обыграли соотечественников Алексея Архипова и Николая Чухненкова.

Тульского спортсмена с победой на европейском турнире поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:37 +3
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