новости
новости
Регистрация
Названы пять правил безопасных покупок в интернете

Названы пять правил безопасных покупок в интернете

Рассказываем, как не лишиться денег, приобретая товар в сети.

Совершать покупки в интернете удобнее, быстрее, а часто и дешевле, чем в обычных магазинах. В то же время и риски встретить кибермошенников велики. О том, каких правил следует придерживаться, чтобы шопинг «на диване» был безопасным, рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Правило №1. Заходите в свой интернет-банк, совершайте покупки в сети только с личного компьютера, планшета и смартфона. Обязательно поставьте антивирусные программы на всех своих устройствах, включая мобильные, и регулярно обновляйте их. Ни в коем случае не используйте бесплатную сеть Wi-Fi для совершения покупок или входа в интернет-банк.

Правило №2. Выбирайте безопасные сайты. Никогда не переходите по ссылкам из писем и СМС, даже если сообщение пришло на первый взгляд от известного интернет-магазина, и вам обещают огромные скидки. Наберите сами нужный интернет-адрес вручную, а еще лучше – сохраняйте в закладках адреса ваших банков, госорганов и других организаций. Всегда проверяйте адресную строку браузера.

Всегда есть вероятность попасть на фишинговый сайт – фальшивую страницу, очень похожую на официальный сайт компании, которую мошенники создали специально.

Правило №3. Заведите отдельную карту для онлайн-шопинга. Если вы часто делаете покупки или оплачиваете услуги в интернете, безопаснее использовать для этого отдельную карту. Вносите на нее лишь ту сумму, которую собираетесь потратить. Сегодня некоторые банки предлагают для интернет-покупок виртуальную карту. Она не имеет физического носителя, то есть вы не сможете подержать ее в руках. Вместо привычной пластиковой карты клиент получает только ее реквизиты, которые понадобятся для оплаты в интернете: срок действия, номер и код безопасности, состоящий из трех цифр.

Правило №4. Не сообщайте лишней информации. Если вас просят указать ПИН-код или код из СМС, значит, вы имеете дело с мошенниками. Чтобы совершить покупку через интернет-магазин, необходимо ввести следующие данные карты: ее номер, срок действия и трехзначный код, написанный на обратной стороне карты.

Правило №5. Не спешите переводить деньги. Если вы решили что-то купить на сайте бесплатных объявлений, ни в коем случае не переводите деньги, если вас попросят внести предоплату. Есть риск, что перед вами аферист, который ничего не продает. Если есть такая возможность – используйте специальные сервисы безопасной покупки или доставки.

Что делать, если деньги все-таки украли?

Если с карты списали средства без вашего ведома, срочно позвоните в банк и заблокируйте карточку. В тот же день обратитесь в отделение банка, запросите выписку по счету и напишите заявление о несогласии с операцией, которую не совершали. При этом, на компенсацию можно рассчитывать, если банк решит, что вы не нарушили правила использования карты: не сообщали кому-то реквизиты своей карты, номер с ее оборотной стороны или ПИН-код.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
вчера, в 19:30 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
онлайн-шопингпокупки в интернетекибермошенники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Некролог: В Туле скоропостижно скончался врач Михаил Ткачев
Некролог: В Туле скоропостижно скончался врач Михаил Ткачев
Туляк Алексей Гусев выиграл молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу
Туляк Алексей Гусев выиграл молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.