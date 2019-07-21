Названы пять правил безопасных покупок в интернете

Совершать покупки в интернете удобнее, быстрее, а часто и дешевле, чем в обычных магазинах. В то же время и риски встретить кибермошенников велики. О том, каких правил следует придерживаться, чтобы шопинг «на диване» был безопасным, рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Правило №1. Заходите в свой интернет-банк, совершайте покупки в сети только с личного компьютера, планшета и смартфона. Обязательно поставьте антивирусные программы на всех своих устройствах, включая мобильные, и регулярно обновляйте их. Ни в коем случае не используйте бесплатную сеть Wi-Fi для совершения покупок или входа в интернет-банк.

Правило №2. Выбирайте безопасные сайты. Никогда не переходите по ссылкам из писем и СМС, даже если сообщение пришло на первый взгляд от известного интернет-магазина, и вам обещают огромные скидки. Наберите сами нужный интернет-адрес вручную, а еще лучше – сохраняйте в закладках адреса ваших банков, госорганов и других организаций. Всегда проверяйте адресную строку браузера.

Всегда есть вероятность попасть на фишинговый сайт – фальшивую страницу, очень похожую на официальный сайт компании, которую мошенники создали специально.

Правило №3. Заведите отдельную карту для онлайн-шопинга. Если вы часто делаете покупки или оплачиваете услуги в интернете, безопаснее использовать для этого отдельную карту. Вносите на нее лишь ту сумму, которую собираетесь потратить. Сегодня некоторые банки предлагают для интернет-покупок виртуальную карту. Она не имеет физического носителя, то есть вы не сможете подержать ее в руках. Вместо привычной пластиковой карты клиент получает только ее реквизиты, которые понадобятся для оплаты в интернете: срок действия, номер и код безопасности, состоящий из трех цифр.

Правило №4. Не сообщайте лишней информации. Если вас просят указать ПИН-код или код из СМС, значит, вы имеете дело с мошенниками. Чтобы совершить покупку через интернет-магазин, необходимо ввести следующие данные карты: ее номер, срок действия и трехзначный код, написанный на обратной стороне карты.

Правило №5. Не спешите переводить деньги. Если вы решили что-то купить на сайте бесплатных объявлений, ни в коем случае не переводите деньги, если вас попросят внести предоплату. Есть риск, что перед вами аферист, который ничего не продает. Если есть такая возможность – используйте специальные сервисы безопасной покупки или доставки.

Что делать, если деньги все-таки украли?

Если с карты списали средства без вашего ведома, срочно позвоните в банк и заблокируйте карточку. В тот же день обратитесь в отделение банка, запросите выписку по счету и напишите заявление о несогласии с операцией, которую не совершали. При этом, на компенсацию можно рассчитывать, если банк решит, что вы не нарушили правила использования карты: не сообщали кому-то реквизиты своей карты, номер с ее оборотной стороны или ПИН-код.