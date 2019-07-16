Фото пресс-службы «Арсенала».
Александр Довбня стал игроком «Арсенала»
Футболист подписал долгосрочное соглашение с клубом.
23-летний защитник Александр Довбня заключил контракт с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Александр — воспитанник столичного «Локомотива». В составе дубля железнодорожников Довбня провел более 50 матчей. В сентябре 2016 года на правах свободного агента стал футболистом кипрского «Этникоса». После двух лет выступления за эту команду защитник перешел в другой клуб островного государства «Пафос», где в сезоне-2018/19 сыграл 11 матчей и дважды поразил ворота соперников.
Сообщается, что Александр Довбня подписал долгосрочное соглашение с ПФК «Арсенал».
Отметим, что оружейники весьма оригинально представили новичка).
сегодня, в 13:09, 16 1601 6
14 июля, в 13:16, 22 4123 -2
13 июля, в 11:18, 8 6686 0
12 июля, в 21:54, 49 7655 4
Другие статьи по темам
Люди
Место