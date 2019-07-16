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Александр Довбня стал игроком «Арсенала»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Александр Довбня стал игроком «Арсенала»

Футболист подписал долгосрочное соглашение с клубом.

23-летний защитник Александр Довбня заключил контракт с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Александр — воспитанник столичного «Локомотива». В составе дубля железнодорожников Довбня провел более 50 матчей. В сентябре 2016 года на правах свободного агента стал футболистом кипрского «Этникоса». После двух лет выступления за эту команду защитник перешел в другой клуб островного государства «Пафос», где в сезоне-2018/19 сыграл 11 матчей и дважды поразил ворота соперников.

Сообщается, что Александр Довбня подписал долгосрочное соглашение с ПФК «Арсенал».

Отметим, что оружейники весьма оригинально представили новичка).

 

 

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:46 +5
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