Александр Довбня стал игроком «Арсенала»

Фото пресс-службы «Арсенала».

23-летний защитник Александр Довбня заключил контракт с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Александр — воспитанник столичного «Локомотива». В составе дубля железнодорожников Довбня провел более 50 матчей. В сентябре 2016 года на правах свободного агента стал футболистом кипрского «Этникоса». После двух лет выступления за эту команду защитник перешел в другой клуб островного государства «Пафос», где в сезоне-2018/19 сыграл 11 матчей и дважды поразил ворота соперников.

Сообщается, что Александр Довбня подписал долгосрочное соглашение с ПФК «Арсенал».

Отметим, что оружейники весьма оригинально представили новичка).