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Команда Тульской области победила на первенстве России по марафонским заплывам в ластах
Фото: ОКСШОР Тула.

Команда Тульской области победила на первенстве России по марафонским заплывам в ластах

Поздравляем наших ребят!

В акватории реки Воронка состоялось первенство России по марафонским заплывам в ластах. В эстафетном плавании 4×2 км победила команда Ярославской области, второе место заняли ребята из Тульской области (Надежда Гречишкина, Валерия Соломатина, Илья Терехов, Егор Архипов). Бронзу завоевала команда Краснодарского края.

В индивидуальном зачете на дистанции 6 км победила Надежда Гречишкина, серебро завоевала Валерия Соломатина.

По итогам общекомандного зачета победителем первенства России по марафонским заплывам в ластах стала команда Тульской области.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:05 +5
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