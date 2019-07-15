Фото: ОКСШОР Тула.
Команда Тульской области победила на первенстве России по марафонским заплывам в ластах
Поздравляем наших ребят!
В акватории реки Воронка состоялось первенство России по марафонским заплывам в ластах. В эстафетном плавании 4×2 км победила команда Ярославской области, второе место заняли ребята из Тульской области (Надежда Гречишкина, Валерия Соломатина, Илья Терехов, Егор Архипов). Бронзу завоевала команда Краснодарского края.
В индивидуальном зачете на дистанции 6 км победила Надежда Гречишкина, серебро завоевала Валерия Соломатина.
По итогам общекомандного зачета победителем первенства России по марафонским заплывам в ластах стала команда Тульской области.
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