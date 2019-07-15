В Туле на ул. Приупской рецидивист с ножом напал на приятеля

Как стало известно Myslo, в ночь на воскресенье в Туле на улице Приупской конфликт между двумя пьяными мужчинами закончился поножовщиной. Приятели распивали горячительные напитки недалеко от гаражей. В какой-то момент собутыльники поскандалили, и один из них пырнул ножом другого.

По нашей информации, 36-летний пострадавший сумел дойти домой и вызвать себе скорую помощь.

Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, 54-летний подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ.

Отметим, что злоумышленник ранее был судим за угрозу убийством, хулиганство, самоуправство и нарушение ПДД.