новости
новости
Регистрация
В Туле на ул. Приупской рецидивист с ножом напал на приятеля

В Туле на ул. Приупской рецидивист с ножом напал на приятеля

Пострадавший госпитализирован.

Как стало известно Myslo, в ночь на воскресенье в Туле на улице Приупской конфликт между двумя пьяными мужчинами закончился поножовщиной. Приятели распивали горячительные напитки недалеко от гаражей. В какой-то момент собутыльники поскандалили, и один из них пырнул ножом другого.

По нашей информации, 36-летний пострадавший сумел дойти домой и вызвать себе скорую помощь.

Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, 54-летний подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ.

Отметим, что злоумышленник ранее был судим за угрозу убийством, хулиганство, самоуправство и нарушение ПДД.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:44 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
напал с ножомуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Команда Тульской области победила на первенстве России по марафонским заплывам в ластах
Команда Тульской области победила на первенстве России по марафонским заплывам в ластах
В Узловском районе ВАЗ улетел в кювет
В Узловском районе ВАЗ улетел в кювет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.