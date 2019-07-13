В Новомосковске состоялся региональный этап Спартакиады пенсионеров

Спортивное мероприятие состоялось 13 июля. Команды пятнадцати муниципальных образований области боролись за право представлять свой регион на Всероссийском этапе спартакиады.

Региональный этап спартакиады пенсионеров состоял из семи видов спорта. Участники из 15 муниципальных образований области выявили сильнейших в комбинированной эстафете, кроссе на 1 км, дартсу, в плавании, пулевой стрельбе, шахматам, настольному теннису.

Из числа победителей в отдельных видах состязаний будет сформирована сборная команда Тульской области, которая представит наш регион на финальных соревнованиях Всероссийской спартакиады пенсионеров в Уфе в августе этого года.