В Алексине за кражу велосипеда задержан местный житель

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Алексинский» с заявлением обратился 42-летний житель районного центра. Мужчина сообщил, что из подъезда дома по улице Дубравная была совершена кража велосипеда.

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий был установлен и впоследствии задержан нигде не работающий и ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 34-летний житель Алексина.

В настоящее время от мужчины получены признательные показания. По данному факту в полиции проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ходе работы по выяснению обстоятельств противоправной деятельности задержанного, оперативники выясняют его возможную причастность к совершению подобных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.