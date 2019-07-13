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В Алексине за кражу велосипеда задержан местный житель

В Алексине за кражу велосипеда задержан местный житель

Мужчина стащил велосипед из подъезда дома.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Алексинский» с заявлением обратился 42-летний житель районного центра. Мужчина сообщил, что из подъезда дома по улице Дубравная была совершена кража велосипеда.
 
Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий был установлен и впоследствии задержан нигде не работающий и ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 34-летний житель Алексина. 
 
В настоящее время от мужчины получены признательные показания. По данному факту в полиции проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ходе работы по выяснению обстоятельств противоправной деятельности задержанного, оперативники выясняют его возможную причастность к совершению подобных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:15 +2
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Тульская областьАлексин

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