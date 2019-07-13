Тулячка украла у выпившей подруги деньги с карты

В дежурную часть Управления МВД по городу Туле с заявлением обратилась 26-летняя женщина. Она сообщила, что у нее с карты пропали 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что женщина по месту своего жительства выпивала со своей 33-летней знакомой. Последняя, улучив момент, взяла телефон подруги, зашла в приложение банка и перевела деньги с карты.

Женщина была задержана и доставлена в дежурную часть полиции, где во всем призналась. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».