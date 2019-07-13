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Тулячка украла у выпившей подруги деньги с карты

Тулячка украла у выпившей подруги деньги с карты

Пропажу потерпевшая обнаружила только на утро.

В дежурную часть Управления МВД по городу Туле с заявлением обратилась 26-летняя женщина. Она сообщила, что у нее с карты пропали 10 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что женщина по месту своего жительства выпивала со своей 33-летней знакомой. Последняя, улучив момент, взяла телефон подруги, зашла в приложение банка и перевела деньги с карты.

Женщина была задержана и доставлена в дежурную часть полиции, где во всем призналась. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:09 +1
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