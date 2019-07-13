Полиция и Росгвардия обеспечили безопасность матча «Арсенал» – «Динамо»
Во время футбольного матча зафиксировано 5 фактов нарушения правил поведения зрителей на официальном спортивном мероприятии.
Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении матча чемпионата Российской премьер-лиги по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо». Дежурства были организованы на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан.
Во время футбольного матча зафиксировано 5 фактов нарушения правил поведения зрителей на официальном спортивном мероприятии. На нарушителей составлены административные протоколы.
При проведении спортивного мероприятия принятыми полицией мерами общественный порядок обеспечен в полном объёме.
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