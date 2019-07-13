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Полиция и Росгвардия обеспечили безопасность матча «Арсенал» – «Динамо»

Полиция и Росгвардия обеспечили безопасность матча «Арсенал» – «Динамо»

Во время футбольного матча зафиксировано 5 фактов нарушения правил поведения зрителей на официальном спортивном мероприятии.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении матча чемпионата Российской премьер-лиги по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо». Дежурства были организованы на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан. 

Во время футбольного матча зафиксировано 5 фактов нарушения правил поведения зрителей на официальном спортивном мероприятии. На нарушителей составлены административные протоколы. 

При проведении спортивного мероприятия принятыми полицией мерами общественный порядок обеспечен в полном объёме.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:34 +5
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