Полиция и Росгвардия обеспечили безопасность матча «Арсенал» – «Динамо»

Во время футбольного матча зафиксировано 5 фактов нарушения правил поведения зрителей на официальном спортивном мероприятии.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении матча чемпионата Российской премьер-лиги по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо». Дежурства были организованы на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан.

Во время футбольного матча зафиксировано 5 фактов нарушения правил поведения зрителей на официальном спортивном мероприятии. На нарушителей составлены административные протоколы.

При проведении спортивного мероприятия принятыми полицией мерами общественный порядок обеспечен в полном объёме.