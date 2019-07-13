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Туляк отправится на обязательные работы за фиктивную прописку мигрантов
фото Юлии Александровой.

Туляк отправится на обязательные работы за фиктивную прописку мигрантов

Мужчина пописал 22 мигранта.

Мировым судом Привокзального района Тулы 11 июля вынесен приговор 33-летнему Денису С. Он осужден за фиктивную постановку на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ).

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области, с 12 по 28 декабря 2018 года и со 2 февраля по 25 марта 2019 Денис внес 22 подписи в бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан – граждан Республики Узбекистан, удостоверяя тем самым факт их постоянного проживания у него дома на ул.Московская в Туле. При этом фактически давать им крышу над головой он не планировал.

Суд назначил Денису С. наказание в виде 110 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:25 +2
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