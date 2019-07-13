Туляк отправится на обязательные работы за фиктивную прописку мигрантов

фото Юлии Александровой.

Мировым судом Привокзального района Тулы 11 июля вынесен приговор 33-летнему Денису С. Он осужден за фиктивную постановку на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ).

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области, с 12 по 28 декабря 2018 года и со 2 февраля по 25 марта 2019 Денис внес 22 подписи в бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан – граждан Республики Узбекистан, удостоверяя тем самым факт их постоянного проживания у него дома на ул.Московская в Туле. При этом фактически давать им крышу над головой он не планировал.

Суд назначил Денису С. наказание в виде 110 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.