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В Туле состоится кастинг на Ежегодный Всероссийский конкурс красоты «Мисс Волга» — 2019

В Туле состоится кастинг на Ежегодный Всероссийский конкурс красоты «Мисс Волга» — 2019

Агентство «GOLD MODELS» – эксклюзивный представитель в Туле.

Модельное агентство «GOLD MODELS» объявляет кастинг для девушек Тулы и Тульской области на Ежегодный Всероссийский конкурс красоты «Мисс Волга» — 2019.

Завоевать корону победительницы, стать частью масштабного красивого шоу страны, с участием мировых звезд, может любая незамужняя девушка от 16 до 23 лет обладающая естественной красотой без пластических операций, не имеющая детей, ростом от 170 до 178 см, без видимых татуировок и шрамов.

Обладательница короны и почетного титула «Мисс Волга» — 2019 получит 1.000.000 рублей и возможность представлять Россию на самых престижных мировых конкурсах.

1-я вице «Мисс Волга 2018» — 500.000 рублей.
2-я вице «Мисс Волга 2018» — 250.000 рублей.

Не упусти возможность получить незабываемые эмоции, мастер-классы, дефиле, подарки известных партнеров.

Участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются до 17 июля.

Конкурс состоится 3 августа.

Чтобы стать участницей необходимо заполнить анкету на сайте goldtula.ru в разделе «КАСТИНГИ» приложить фото портрет и в полный рост.

Подробности по тел.: 38−41−33, 8 903 840 41 33

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:08 0
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