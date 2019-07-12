Фото: twitter.com/FCDM_official.
Футболисты московского «Динамо» прогулялись по Туле
Игроки совершили прогулку по историческому центру города.
Футболисты и тренерский штаб московского «Динамо» прогулялись по центру Тулы. Фотография с прогулки опубликована в твиттере динамовцев.
Напомним, что сегодня в 20.00 «Арсенал» сыграет со столичной командой на Центральном стадионе. Этот матч станет открытием нового сезона РПЛ.
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сегодня, в 13:01, 23 533 1
вчера, в 16:43, 2 1130 3
вчера, в 15:25, 40 5235 5
10 июля, в 14:55, 1 1013 0
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