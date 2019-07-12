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Футболисты московского «Динамо» прогулялись по Туле
Фото: twitter.com/FCDM_official.

Футболисты московского «Динамо» прогулялись по Туле

Игроки совершили прогулку по историческому центру города.

Футболисты и тренерский штаб московского «Динамо» прогулялись по центру Тулы. Фотография с прогулки опубликована в твиттере динамовцев.

Напомним, что сегодня в 20.00 «Арсенал» сыграет со столичной командой на Центральном стадионе. Этот матч станет открытием нового сезона РПЛ.

За текстовой трансляцией игры следите на Myslo.

 

Друзья, какие ваши прогнозы на матч? Делитесь ожиданиями в комментариях!

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:12 0
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