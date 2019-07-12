новости
новости
Регистрация
В Тульскую область привезут икону Божией Матери «Благоуханный Цвет»

В Тульскую область привезут икону Божией Матери «Благоуханный Цвет»

Икону торжественно встретят в храме поселка Теплое.

20 и 21 июля в Иверском храме поселка Теплое Тепло-Огаревского района будет пребывать чудотворный образ Божией Матери «Благоуханный Цвет».

Храм будет открыт для всех желающих с 7.00 до 21.00.

Перед этим чудотворным образом Богородицы верующие молятся об исцелении от различных хворей и недугов, при трудностях в жизни, а также о скором решении бытовых проблем.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 15:38 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
храмиконамолитва

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Футболисты московского «Динамо» прогулялись по Туле
Футболисты московского «Динамо» прогулялись по Туле
Туляков приглашают на летний турнир по буги-вуги «Самолет»
Туляков приглашают на летний турнир по буги-вуги «Самолет»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.