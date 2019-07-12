В Тульскую область привезут икону Божией Матери «Благоуханный Цвет»

20 и 21 июля в Иверском храме поселка Теплое Тепло-Огаревского района будет пребывать чудотворный образ Божией Матери «Благоуханный Цвет».

Храм будет открыт для всех желающих с 7.00 до 21.00.

Перед этим чудотворным образом Богородицы верующие молятся об исцелении от различных хворей и недугов, при трудностях в жизни, а также о скором решении бытовых проблем.