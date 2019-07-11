По карте «Забота» тульские пенсионеры могут заправлять автомобили со скидкой

Туляк Рудольф Урусевский стал один из первых держателей единой дисконтной карты «Забота» в 2011 году.

- Очень нужная вещь эта дисконтная карта. Мы по ней закупаем и продукты и лекарства. Хорошая экономия нашему пенсионерскому бюджету получается, - говорит Рудольф Александрович. – Вот теперь и на заправках ее стали принимать. Процент небольшой, но по итогу автомобильного сезона сумма набежит немаленькая.

По словам оператора АЗС «Лего-Ойл» Дмитрия Середкина, их компания предоставляет скидки владельцам карты «Забота» при заправке любым видом топлива:

- Мы работаем круглосуточно, в нашей компании 4 автозаправки. На всех предоставляем скидку по карте «Забота» в 2%. Считаем социальной ответственностью бизнеса – помогать ветеранам, пенсионерам, многодетным, всем тем, кому выдают эту дисконтную карту.

О работе проекта и его дальнейшем развитии сегодня, 11 июля, говорили представители бизнес-сообщества за круглым столом с главой администрации Тулы Евгением Авиловым.

Напомним, что проект «Единая дисконтная карта «Забота» реализуется в Туле с октября 2011 года. В 2016 году проект расширил свою географию на всю Тульскую область. В настоящий момент зарегистрировано около 167 тысяч держателей карты в регионе.

Раньше карту выдавали только пенсионерам, инвалидам, семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями и многодетным семьям. Весной этого года по предложению туляков список льготных категорий граждан расширили, включив в него ветеранов боевых действий; ветеранов труда; опекунские и приемные семьи; семьи, потерявшие кормильца; лиц предпенсионного возраста.

- Когда мы запускали проект, в нем участвовало около 90 предпринимателей и предприятий, в основном в сфере торговли. Сейчас в проекте 277 бизнес-партнеров, с начала этого года к проекту присоединились 88 предпринимателей. Участники проекта предоставили тулякам скидок более чем на 185 миллионов рублей в 700 объектах торговли: в аптеках, рынках, организациях бытового обслуживания населения, медицинских центрах, пунктах общественного питания и на автозаправочных станциях. В числе участников программы – гипермаркеты и сетевые продуктовые магазины. Размер скидок – от 2 до 15%, - сказал Евгений Авилов. – Мы ценим каждого бизнес-партнера проекта независимо от размера его предприятия.

По словам главы администрации, проект «Забота» - это еще и площадка обратной связи и с жителями, и с местным бизнес-сообществом.

- На проекте работает «горячая линия» по телефону 71-66-85 - для поддержки держателей карт «Забота» и взаимодействия с предпринимателями, - пояснила координатор проекта, депутат Тульской гордумы Анастасия Дементьева. - На сайте администрации Тулы создан специальный раздел «Карта «Забота».

Одним из приоритетных направлений в реализации проекта является проведения социальных мероприятий: творческие мастер-классы, туристические экскурсии, образовательные курсы по изучению иностранных языков, спортивные праздники, благотворительные акции для многодетных семей и лиц с ограниченными возможностями.

Об этом рассказала председатель Пролетарского районного отделения общественной организации «Тульский региональный союз пенсионеров» Надежда Павлова.

- Выражаю благодарность всем предпринимателям – участникам проекта «Забота» за оказание реальной помощи тулякам. Спасибо, что стали участниками нашей команды, - сказал Евгений Авилов.