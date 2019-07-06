Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом Австрии

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

В Австрии тульский «Арсенал» сыграл с чемпионом страны – клубом «Ред Булл» из Зальцбурга.

Туляки вышли на поле следующим составом: Левашов, Григалава, Хагуш, Банда, Беляев, Комбаров, Костадинов, Кангва, Горбатенко, Ткачёв, Тудорие.

Стартовый состав «Ред Булла»: Станкович, Онгуене, Хванг, Собослаи, Рамальо, Юнузович, Ульмер, Минамино, Дака, Фаркас, Мвепу.

Матч был насыщен яркими моментами – туляки достойно играли и в атаке, и в обороне. Первый гол на 45-й минуте после подачи Сергея Ткачёва забил Ламек Банда, нападающий замбийского «ЗЭСКО Юнайтед», который находится на просмотре в тульском клубе.

По иронии судьбы, на последней минуте второго тайма австрийцам удалось сравнять счёт. Матч закончился ничьей.

На этом зарубежные сборы туляков завершены. Первую игру нового сезона РФПЛ «Арсенал» проведёт на домашнем стадионе – 12 июля в Тулу приедут футболисты московского «Динамо». Матч начнётся в. 20.00.