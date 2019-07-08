Тульский шахматист остался без медалей на турнире в Ярославле

В Ярославле завершилась Высшая лига чемпионата России по шахматам. Первое место среди мужчин занял гроссмейстер из Самары Александр Предке. Вторым стал Алексей Сарана, а третье место по дополнительным показателям завоевал гроссмейстер Алексей Дреев.

К сожалению, в последнем туре свою партию проиграл тренер тульской шахматной гостиной международный мастер и мастер спорта России Артем Садовский. Наш спортсмен в итоге завершил свое выступление с 3,5 очками из 9 возможных.

Отметим, что состав турнира был крайне сильным, о чем свидетельствует наличие 32 гроссмейстеров из 59 участников, а призовой фонд турнира составлял 5 миллионов рублей.