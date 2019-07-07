Горан Чаушич вернулся в «Арсенал»

В минувшем сезоне Горан Чаушич выступал за белградскую «Црвену Звезду» . На его счету один забитый мяч в 21 матче. В составе красно-белых полузащитник дебютировал в групповом этапе Лиги чемпионов, где провел четыре встречи.

Напомним, Чаушич выступал за «Арсенал» в сезоне-2017/18 и в начале минувшего сезона. За это время опорный хавбек стал одной из ключевых фигур в составе красно-желтых. На счету Горана 33 игры и три забитых мяча в составе туляков.

Горан Чаушич подписал с ПФК «Арсенал» долгосрочное соглашение.