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Горан Чаушич вернулся в «Арсенал»
Фото ПФК «Арсенал».

Горан Чаушич вернулся в «Арсенал»

27-летний сербский полузащитник заключил контракт с ПФК «Арсенал».

В минувшем сезоне Горан Чаушич выступал за белградскую «Црвену Звезду». На его счету один забитый мяч в 21 матче. В составе красно-белых полузащитник дебютировал в групповом этапе Лиги чемпионов, где провел четыре встречи.
 
Напомним, Чаушич выступал за «Арсенал» в сезоне-2017/18 и в начале минувшего сезона. За это время опорный хавбек стал одной из ключевых фигур в составе красно-желтых. На счету Горана 33 игры и три забитых мяча в составе туляков.
 
Горан Чаушич подписал с ПФК «Арсенал» долгосрочное соглашение.
 

 

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