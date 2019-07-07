ДТП в Узловском районе: пострадали трое взрослых и трое детей
Авария произошла 7 июля около 12.20 на автотрассе Богородицк-Епифань.
7 июля в 12.26 по телефону 112 сообщили о дорожно-транспортном происшествии у поселка Бестужевский Узловского района.
Известно, что автомобиль «Черри Тиго» совершил съезд в кювет.
К месту происшествия направили сотрудников МЧС, ГИБДД и скорой. В Новомосковскую больницу доставили пять человек: двух женщин, мужчину и двух детей.
В ДТП пострадали две девочки 3 и 7 лет. Двое пострадавших женщин в тяжелом состоянии. У всех пострадавших травмы головы разной степени тяжести.
Подробности о происшествии выясняют в региональном ГИБДД.
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