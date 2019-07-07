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ДТП в Узловском районе: пострадали трое взрослых и трое детей

ДТП в Узловском районе: пострадали трое взрослых и трое детей

Авария произошла 7 июля около 12.20 на автотрассе Богородицк-Епифань.

7 июля в 12.26 по телефону 112 сообщили о дорожно-транспортном происшествии у поселка Бестужевский Узловского района.

Известно, что автомобиль «Черри Тиго» совершил съезд в кювет.

К месту происшествия направили сотрудников МЧС, ГИБДД и скорой. В Новомосковскую больницу доставили пять человек: двух женщин, мужчину и двух детей.

В ДТП пострадали две девочки 3 и 7 лет. Двое пострадавших женщин в тяжелом состоянии. У всех пострадавших травмы головы разной степени тяжести.

Подробности о происшествии выясняют в региональном ГИБДД.

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