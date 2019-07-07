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В Тульской области прошел фестиваль фольклора и ремёсел «Двенадцать ключей»: фоторепортаж
Фото Дмитрия Чербы.

В Тульской области прошел фестиваль фольклора и ремёсел «Двенадцать ключей»: фоторепортаж

XIII фестиваль прошел 6 июля в деревне Свиридово Веневского района.

В фестивале по традиции приняли участие профессиональные и любительские фольклорные коллективы из разных областей России. Работала ярмарка ремесел, на которой представили свои работы творческие мастерские и ремесленники. Проводились традиционные мастер-классы по созданию изделий народного творчества.
 
На фестивале работали фотозона на сеновале, интерактивные площадки «Казачий стан», «Мир гуслей», «Ремесленные мастер-классы от мастеров Центра народного творчества», «Мастер-классы от участников фестиваля», старинные русские аттракционы «Карусельщики», «Музей забытой музыки», «Народная Вечерка», на концерте выступили фолк-группы «Поверье» и «Партизан ФМ». 
 
Как рассказывают участники и гости фестиваля, дождику не удалось испортить им настроение!
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Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 1
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Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 3
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 4
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 5
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 6
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 7
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 8
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 9
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 10
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Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 12
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 13
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 14
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 15
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 16
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 17
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 18
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 19
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 20
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 21
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 22
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 23
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 24
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 25
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 26
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 27
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 28
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 29
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 30
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 31
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 32
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 33
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 34
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 35
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 36
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 37
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 38
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 39
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 40
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 41
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 42
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 43
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 44
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 45
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 46
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 47
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 48
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 49
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 50
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 51
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 52
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 53
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 54
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 55
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 56
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 57
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 58
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 59
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 60
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 61
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 62
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 63
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 64
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 65
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 66
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 67
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 68
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 69
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 70
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 71
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 72
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 73
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 74
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 75
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 76
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 77
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 78
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 79
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 80
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 81
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 82
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 83
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 84
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 85
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 86
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 87
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 88
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 89
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 90
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 91
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 92
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 93
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 94
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 95
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 96
Фестиваль "12 ключей": фоторепортаж, Фото: 97
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