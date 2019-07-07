В Тульской области прошел фестиваль фольклора и ремёсел «Двенадцать ключей»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Чербы.

В фестивале по традиции приняли участие профессиональные и любительские фольклорные коллективы из разных областей России. Работала ярмарка ремесел, на которой представили свои работы творческие мастерские и ремесленники. Проводились традиционные мастер-классы по созданию изделий народного творчества.

На фестивале работали фотозона на сеновале, интерактивные площадки «Казачий стан», «Мир гуслей», «Ремесленные мастер-классы от мастеров Центра народного творчества», «Мастер-классы от участников фестиваля», старинные русские аттракционы «Карусельщики», «Музей забытой музыки», «Народная Вечерка», на концерте выступили фолк-группы «Поверье» и «Партизан ФМ».

Как рассказывают участники и гости фестиваля, дождику не удалось испортить им настроение!