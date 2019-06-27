Погода в Туле 28 июня: ветрено, сыро и прохладно

Фото из архива MySlo

Согласно прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно. Ожидается дождь, местами сильный (до 6 мм), местами гроза.

Ветер южной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +14 до +19. Атмосферное давление низкое – 725-730 мм рт. ст.