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В Туле загорелась крыша 9-этажного дома
Фото и видео предоставлено очевидцем

В Туле загорелась крыша 9-этажного дома

Одна из версий пожара — ремонтные работы.

Как сообщил Myslo очевидец на 9-этажном доме на ул. Пузакова в Туле загорелась крыша. Предположительно, причиной пожара стали ремонтные работы на кровле.
 

На момент публикации новости на место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. По словам очевидца, возгорание было ликвидировано до того, как сотрудники МЧС поднялись на крышу дома.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:54 +4
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