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В Центральной России резко похолодает на 20 градусов
Фото Алексея Пирязева.

В Центральной России резко похолодает на 20 градусов

Синоптики говорят, что температурный фон понизится и будет напоминать осень!

Период жаркой и засушливой погоды в Центральной России завершается. Как утверждают синоптики погодного центра «Фобос», нас ждет мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет регион в настоящую осень!
 
Так, в начале последней недели июня в Туле будет достаточно тепло и комфортно. Температура воздуха в дневные часы будет держаться в районе +25°С. Синоптики поясняют, что этому поспособствует Скандинавец — антициклон скандинавского происхождения.
 
Но постепенно в регионе начнет холодать, и к пятнице «на просторы Русской равнины прорвется ныряющий североатлантический циклон», который принесет на несколько дней холодные дожди.
 
Температурный фон резко понизится и будет напоминать осень!
Так, в конце недели воздух в Туле остынет до +9°С в ночные часы. Днем же к выходным ожидается всего +17°С.
 
Синоптики говорят, что такие температурные значения соответствуют многолетним параметрам сентября.
 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:00 +10
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