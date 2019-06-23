В Центральной России резко похолодает на 20 градусов

Фото Алексея Пирязева.

Синоптики говорят, что температурный фон понизится и будет напоминать осень!

Период жаркой и засушливой погоды в Центральной России завершается. Как утверждают синоптики погодного центра «Фобос», нас ждет мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет регион в настоящую осень!

Так, в начале последней недели июня в Туле будет достаточно тепло и комфортно. Температура воздуха в дневные часы будет держаться в районе +25°С. Синоптики поясняют, что этому поспособствует Скандинавец — антициклон скандинавского происхождения.

Но постепенно в регионе начнет холодать, и к пятнице «на просторы Русской равнины прорвется ныряющий североатлантический циклон», который принесет на несколько дней холодные дожди.

Температурный фон резко понизится и будет напоминать осень!

Так, в конце недели воздух в Туле остынет до +9°С в ночные часы. Днем же к выходным ожидается всего +17°С.

Синоптики говорят, что такие температурные значения соответствуют многолетним параметрам сентября.