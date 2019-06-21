Юные тульские футболисты вышли в финал на турнире в Белгороде

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22 июня в решающем матче ребята поборются за золотые медали с калужским «Торпедо».

В Белгороде продолжается финальный турнир первенства Межрегиональной общественной организации «Союз Федераций» футбола «Центр» среди команд юношей 2008 года рождения.

В соревнованиях по результатам которых определят сильнейшего в регионах Черноземья участвуют 20 футбольных коллективов. Команда ЦПЮФ-Академия «Арсенал» успешно прошла плей-офф и пробилась в финал.

«Юные оружейники в четвертьфинале уверенно обыграли соперников из брянского „Партизана“ 4:0, а в полуфинале крупно выиграли у СШ-15-Чайка из Воронежа 5:2. 22 июня в решающем матче туляки поборются за золотые медали с калужским „Торпедо“. Начало встречи в 13.00», — сообщает пресс-служба тульского «Арсенала».