Жительница Ясногорска добровольно отдала мошенникам более 400 тысяч рублей

Накануне в Ясногорске в полицию обратилась 54-летняя жительница районного центра, которая стала жертвой мошенничества.

Ей позвонил неизвестный и, представившись родственником, заявил, что у него большие проблемы, на решение которых срочно нужны деньги. Доверчивая женщина не стала перепроверять информацию, а тут же отправилась к терминалу оплаты, чтобы через систему платежей перевести имеющиеся сбережения. В итоге она отправила мошенникам более 426 тысяч рублей. Только спустя несколько дней она поняла, что ее обманули.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что полиция выясняет все детали происшествия.

Сотрудники полиции очередной раз напоминают гражданам о случаях телефонного мошенничества. Полицейские просят перепроверять всю информацию, которая поступает от неизвестных с незнакомых мобильных номеров или по стационарному телефону, если в ходе разговора требуется перевести денежные средства для помощи родственнику, оплаты той или иной услуги или с какой-то ещё целью.

В УМВД России по Тульской области обращают особое внимание жителей региона, что под просьбой о переводе или передаче денежных средств неизвестным может скрываться попытка мошенничества.