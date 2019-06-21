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Жительница Ясногорска добровольно отдала мошенникам более 400 тысяч рублей

Жительница Ясногорска добровольно отдала мошенникам более 400 тысяч рублей

Женщина поверила в популярный у аферистов «развод» по телефону.

Накануне в Ясногорске в полицию обратилась 54-летняя жительница районного центра, которая стала жертвой мошенничества.

Ей позвонил неизвестный и, представившись родственником, заявил, что у него большие проблемы, на решение которых срочно нужны деньги. Доверчивая женщина не стала перепроверять информацию, а тут же отправилась к терминалу оплаты, чтобы через систему платежей перевести имеющиеся сбережения. В итоге она отправила мошенникам более 426 тысяч рублей. Только спустя несколько дней она поняла, что ее обманули.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что полиция выясняет все детали происшествия.

 

Сотрудники полиции очередной раз напоминают гражданам о случаях телефонного мошенничества. Полицейские просят перепроверять всю информацию, которая поступает от неизвестных с незнакомых мобильных номеров или по стационарному телефону, если в ходе разговора требуется перевести денежные средства для помощи родственнику, оплаты той или иной услуги или с какой-то ещё целью.

В УМВД России по Тульской области обращают особое внимание жителей региона, что под просьбой о переводе или передаче денежных средств неизвестным может скрываться попытка мошенничества.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:05 +7
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