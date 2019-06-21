Жителям Богородицка продавали подозрительные Adidas, Nike и Reebok

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В Богородицке прокуратура проверила один из местных магазинов, где продавалась спортивная одежда таких популярных брендов, как Adidas, Nike и Reebok. Выяснилось, что товар имеет признаки контрафактности. В том числе он реализовывался без сертификатов качества, лицензий, соглашений и договора с правообладателем.

Суд признал администратора магазина виновным по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров).

«Ему назначено наказание в виде штрафа размером 41 320 рублей с одновременной конфискацией товара», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.