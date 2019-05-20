Фото из архива Myslo.
Скандал между футболистами Мирзовым и Ильиным: назначена сурдоэкспертиза
Эксперты определят, оскорбляли ли игрока «Арсенала» по национальному признаку или нет.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел дело Ильина и Мирзова. Напомним, в полуфинале Кубка России между футболистами произошел конфликт. Игрок «Арсенала» утверждает, что Владимир Ильин оскорбил его по национальному признаку. В свою очередь, уралец это отрицает.
– Оба футболиста приняли участие в заседании, также от ФК «Урал» был юрист клуба. Мы построили заседание следующим образом. Посмотрели несколько видеозаписей, получили три записи по ВАР, а также получили запись от клуба «Арсенал». Просмотрели эпизод на 85-й, где случился первый конфликт между игроками. Также эпизод после матча, когда команды уже покидали поле. Около выхода с поля Мирзов разворачивается и бьет рукой по лицу Ильина. Их разняли, между ними был краткий диалог. Не удалось главному судье показать красную карточку Мирзову, потому что он сразу ушел в подтрибунное помещение. Но это не играет особой роли сегодня, — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Спорт-экспресс».
Сообщается, что КДК назначил сурдоэкспертизу, чтобы определить, оскорблял ли нападающий «Урала» Резиуана Мирзова по национальному признаку или нет.
– Мы провели очную ставку на заседании. Мирзов настаивал на оскорблениях, а Ильин на том, что не делал этого. При таких обстоятельствах мы приняли следующее решение: назначить по делу сурдоэкспертизу по губам Ильина и приостановить рассмотрение дела до получения заключения экспертизы. Поэтому на данный момент мы не стали принимать решение по игрокам, — сказал Григорьянц.
Не исключено, что к кому-то из участников конфликта будут применены дополнительные меры наказания, ведь одна из сторон, очевидно, говорит неправду.
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