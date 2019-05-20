Скандал между футболистами Мирзовым и Ильиным: назначена сурдоэкспертиза

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Эксперты определят, оскорбляли ли игрока «Арсенала» по национальному признаку или нет.

– Оба футболиста приняли участие в заседании, также от ФК «Урал» был юрист клуба. Мы построили заседание следующим образом. Посмотрели несколько видеозаписей, получили три записи по ВАР, а также получили запись от клуба «Арсенал». Просмотрели эпизод на 85-й, где случился первый конфликт между игроками. Также эпизод после матча, когда команды уже покидали поле. Около выхода с поля Мирзов разворачивается и бьет рукой по лицу Ильина. Их разняли, между ними был краткий диалог. Не удалось главному судье показать красную карточку Мирзову, потому что он сразу ушел в подтрибунное помещение. Но это не играет особой роли сегодня, — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца « Спорт-экспресс ».

Сообщается, что КДК назначил сурдоэкспертизу, чтобы определить, оскорблял ли нападающий «Урала» Резиуана Мирзова по национальному признаку или нет.