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Определено время восьми туров РПЛ: «Арсенал» сыграет с «Оренбургом» в 21.30

Определено время восьми туров РПЛ: «Арсенал» сыграет с «Оренбургом» в 21.30

Расписание опубликовано на сайте Российской Премьер-лиги.

Публикуем расписание первых восьми туров Премьер-лиги:

1 тур
12 июля (пятница)

Арсенал – Динамо 20:00

13 июля (суббота)

Урал – Уфа 16:30
Спартак – Сочи 19:00
Ростов – Оренбург 21:30

14 июля (воскресенье)

Крылья Советов – ПФК ЦСКА 16:30
Зенит – Тамбов 19:00
Ахмат – Краснодар 21:30
15 июля (понедельник)
Локомотив – Рубин 20:00

2 тур

20 июля (суббота)

Уфа – Краснодар 14:00
Крылья Советов – Арсенал 16:30
ПФК ЦСКА – Оренбург 19:00
Ростов – Спартак 21:30

21 июля (воскресенье)

Урал – Ахмат 14:00
Локомотив – Тамбов 16:30
Динамо – Рубин 19:00
Сочи – Зенит 21:30

3 тур

26 июля (пятница)

Динамо – Урал 20:00

27 июля (суббота)

Уфа – Крылья Советов 14:00
Тамбов – Спартак 16:30
Краснодар – Сочи 19:00

28 июля (воскресенье)

Оренбург – Зенит 14:00
Арсенал – Ростов 16:30
ПФК ЦСКА – Локомотив 19:00

29 июля (понедельник)

Рубин – Ахмат 20:00

4 тур

3 августа (суббота)

Урал – Ростов 14:00
Крылья Советов – Локомотив 16:30
Спартак – Динамо 19:00
Зенит – Краснодар 21:30

4 августа (воскресенье)

Тамбов – Арсенал 16:30
Рубин – ПФК ЦСКА 19:00
Сочи – Уфа 21:30

5 августа (понедельник)

Ахмат – Оренбург 20:00

5 тур

10 августа (суббота)

Оренбург – Тамбов 14:00
Краснодар – Рубин 16:30
Динамо – Зенит 19:00

11 августа (воскресенье)

Арсенал – Уфа 14:00
Локомотив – Урал 16:30
ПФК ЦСКА – Сочи 19:00
Ахмат – Спартак 21:30

12 августа (понедельник)

Ростов – Крылья Советов 20:00

6 тур

16 августа (пятница) 

Оренбург – Сочи 20:00

17 августа (суббота)

Урал – Крылья Советов 14:00
Тамбов – Краснодар 16:30
Зенит – Ахмат 19:00  

18 августа (воскресенье)

Рубин – Арсенал 14:00
Уфа – Ростов 16:30
Динамо – Локомотив 19:00

19 августа (понедельник)

Спартак - ПФК ЦСКА 20:00

7 тур

24 августа (суббота)

Тамбов – Динамо 14:00
Зенит – Уфа 16:30
Краснодар – Локомотив 19:00 

25 августа (воскресенье)

Крылья Советов - Спартак 14:00
ПФК ЦСКА – Ахмат 16:30
Ростов – Рубин 19:00
Арсенал – Оренбург 21:30

26 августа (понедельник)

Сочи – Урал 20:00

8 тур

30 августа (пятница) 

Крылья Советов – Динамо 20:00

31 августа (суббота)

Уфа – Оренбург 11:30 
Рубин – Сочи 14:00
Локомотив – Ростов 16:30
Ахмат – Тамбов 19:00 

1 сентября (воскресенье)

Урал – Краснодар 14:00
Арсенал – ПФК ЦСКА 16:30
Спартак – Зенит 19:00

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:00 +1
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