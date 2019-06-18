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В Богородицком районе обнаружена гигантская свалка куриного помета
Фото прислали жители д. Кузовка.

В Богородицком районе обнаружена гигантская свалка куриного помета

Как давно у их деревни сваливают отходы жизнедеятельности кур, жители не знают. Но такое соседство их точно не устраивает.

В редакцию Myslo обратились жители деревни Кузовка Богородицкого района с просьбой помочь решить проблему. На минувшей неделе они почувствовали едкий запах, который доносился до их домов с соседнего поля. Местные отправились туда посмотреть, в чем причина. 

Оказалось, источник запаха – куриный помет, в огромных количествах сваленный вдоль поля сельхозполя. На нем растет зерно, а вдоль края складируются биоотходы. На свалке уже поселились чайки. Техника регулярно приезжает сюда с новой порцией ядовитых отходов. 

Жители отмечают, что протяженность такой биосвалки – около 8 км. Возможно, пока она не оказалась близко к деревне, запах не долетал до населенного пункта. Теперь же жить в Кузовке стало невыносимо.

Чем же опасен куриный навоз, помимо источаемого зловония? В курином помете могут содержаться различные микроорганизмы, опасные для человека, среди них сальмонелла, птичий грипп, орнитоз, яйца глистов. 

Кто сваливает навоз рядом с деревней Кузовка, жители могут только догадываться. Чтобы разобраться в проблеме и привлечь виновных к ответственности, они написали обращение в прокуратуру Тульской области.

 

Напомним, в марте 2019 года с подобной ситуацией столкнулись жители деревни Новоселки Веневского района. Рядом с населенным пунктом незаконно складировался куриный помет, перемешанный с биологическими отходами, трупами кур, яичной скорлупой, перьями и птичьей кровью.

«Куриный могильник» был признан опасным для окружающих.
По итогам проверки природоохранный прокурор Тульской области Марина Ратникова подала в Веневский районный суд иск к Тульской птицефабрике – предприятие арендовало земельный участок, на котором была обнаружена биосвалка. 
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:00 +1
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куриный могильникбиоотходы
Место
Тульская областьБогородицкий райондеревня Кузовка

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