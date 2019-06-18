В Богородицком районе обнаружена гигантская свалка куриного помета
Как давно у их деревни сваливают отходы жизнедеятельности кур, жители не знают. Но такое соседство их точно не устраивает.
В редакцию Myslo обратились жители деревни Кузовка Богородицкого района с просьбой помочь решить проблему. На минувшей неделе они почувствовали едкий запах, который доносился до их домов с соседнего поля. Местные отправились туда посмотреть, в чем причина.
Оказалось, источник запаха – куриный помет, в огромных количествах сваленный вдоль поля сельхозполя. На нем растет зерно, а вдоль края складируются биоотходы. На свалке уже поселились чайки. Техника регулярно приезжает сюда с новой порцией ядовитых отходов.
Жители отмечают, что протяженность такой биосвалки – около 8 км. Возможно, пока она не оказалась близко к деревне, запах не долетал до населенного пункта. Теперь же жить в Кузовке стало невыносимо.
Чем же опасен куриный навоз, помимо источаемого зловония? В курином помете могут содержаться различные микроорганизмы, опасные для человека, среди них сальмонелла, птичий грипп, орнитоз, яйца глистов.
Кто сваливает навоз рядом с деревней Кузовка, жители могут только догадываться. Чтобы разобраться в проблеме и привлечь виновных к ответственности, они написали обращение в прокуратуру Тульской области.
Напомним, в марте 2019 года с подобной ситуацией столкнулись жители деревни Новоселки Веневского района. Рядом с населенным пунктом незаконно складировался куриный помет, перемешанный с биологическими отходами, трупами кур, яичной скорлупой, перьями и птичьей кровью.
«Куриный могильник» был признан опасным для окружающих.