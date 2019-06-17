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Тульские пляжники стали победителями 1-го этапа чемпионата ЦФО
Фото: tulitsa.com.

Тульские пляжники стали победителями 1-го этапа чемпионата ЦФО

Молодцы, ребята!

14-16 июня в Брянске прошел первый этап ЦФО по пляжному волейболу среди мужских команд. Сенсационно победу одержала тульская пара в составе Павла Попельского и Андрея Павлова.

На своем пути к первому месту они обыграли многократных чемпионов ЦФО рязанскую пару Абрамов – Исаев, а в финале стали сильнее участника Олимпийских игр Дмитрия Барсука.

Чемпионат ЦФО по пляжному волейболу среди мужских команд пройдет в 4 этапа, по суммарным результатам которых и будет определен победитель.

Второй этап состоится в Обнинске 21-23 июня.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:24 +1
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