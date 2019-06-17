Фото: tulitsa.com.
Тульские пляжники стали победителями 1-го этапа чемпионата ЦФО
Молодцы, ребята!
14-16 июня в Брянске прошел первый этап ЦФО по пляжному волейболу среди мужских команд. Сенсационно победу одержала тульская пара в составе Павла Попельского и Андрея Павлова.
На своем пути к первому месту они обыграли многократных чемпионов ЦФО рязанскую пару Абрамов – Исаев, а в финале стали сильнее участника Олимпийских игр Дмитрия Барсука.
Чемпионат ЦФО по пляжному волейболу среди мужских команд пройдет в 4 этапа, по суммарным результатам которых и будет определен победитель.
Второй этап состоится в Обнинске 21-23 июня.
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