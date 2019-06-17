В Тульской области Opel Astra врезался в дерево

Фото УГИБДД по Тульской области.

16 июня в 1.50 в поселке Теплое на улице Фролова 24-летний молодой человек, управляя автомобилем Opel Astra, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в дерево.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля — 16-летняя девушка. Она получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.