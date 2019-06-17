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Новичок «Арсенала» рассказал, когда ему снимут гипс
Фото пресс-службы «Арсенала».

Новичок «Арсенала» рассказал, когда ему снимут гипс

Ранее оружейники объявили о подписании контракта с Евгением Луценко.

Тульский «Арсенал» подписал контракт с 32-летним игроком московского «Динамо» Евгением Луценко. Новичок оружейников в интервью клубной пресс-службе рассказал, почему решил перейти в стан канониров.

– Руководство «Арсенала» вышло на меня напрямую, а не окольными путями, как очень часто в последнее время бывает в нашем футболе. Насколько мне известно, Игорь Геннадьевич Черевченко одобрил мою кандидатуру. Это стало одним из ключевых факторов при подписании контракта. Практически не раздумывал и очень рад оказаться в составе тульской команды. Считаю, что переезд в Тулу для меня — шаг вперед.

— Что знаете о Туле и болельщиках?

– О городе знаю какие-то общие вещи, так как не довелось провести в Туле более одного дня. Что касается поклонников команды, то вся страна знает, какие в Туле замечательные болельщики. Чувствуется, что весь город живет футболом и горячо поддерживает свою команду. Если говорить о клубе, то я сам видел, как команда из года в год прогрессирует. Несколько лет назад «Арсенал» еще был во второй лиге, а сейчас пробился в еврокубки. Такого результата некоторые команды не могут достигнуть и за десятилетия. Думаю, этот прогресс продолжится, надеюсь, смогу прогрессировать вместе с командой.

— Квалификация Лиги Европы стала одним из ключевых факторов при переходе?

– Безусловно! Каждый футболист мечтает играть в команде, которая борется за места в верхней части турнирной таблицы и выступает в Европе. Я не исключение.

— Что касается травмы, которую вы получили в заключительном туре прошлого сезона, как скоро она позволит тренироваться вместе со всеми?

– Сейчас буду заниматься по индивидуальной программе. Перед вторым сбором снимут гипс, и в Австрии начну заниматься в общей группе.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:30 +1
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