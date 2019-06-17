«Арсенал» узнает соперников по Лиге Европы 19 июня

Фото пресс-службы «Арсенала».

Летние сборы игроков начались в Москве, где спортсмены прошли плановое медицинское обследование в одной из клиник. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Игроков ждал традиционный набор процедур: электрокардиограмма, УЗИ, тредмил-тест и т. д.

О состоянии футболистов клубной пресс-службе рассказал главный врач «Арсенала» Александр Резепов:

Александр Резепов - Ребята полностью прошли запланированные процедуры, противопоказаний к работе на сборах ни у кого нет. Есть у нас три футболиста, которые пока будут заниматься с ограничениями — это полузащитники Михаил Александров, Даниил Хлусевич и нападающий Евгений Луценко. По нашим расчетам, все трое вернутся в общую группу в Австрии.

Первый этап подготовки «Арсенал» проведет в Туле на базе «Желдормаш». За это время запланировано два контрольных матча. 20 июня туляки встретятся с курским «Авангардом», а 23 июня примут «Луч» из Владивостока. Обе игры пройдут на Центральном стадионе «Арсенал». Болельщики смогут посетить эти поединки. Вход свободный и будет осуществляться через северо-западные ворота. Начало спаррингов в 17.00. Запуск зрителей на трибуны начнется в 16.30.

16 июня «Арсенал» совершил первый трансфер в этом межсезонье. Команду пополнил 32-летний нападающий Евгений Луценко, который последние три года успешно выступал в составе столичного «Динамо».

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о комплектовании команды на новый сезон:

Игорь Черевченко - Тульский сбор пройдут не все ребята, часть игроков вызывалась в свои национальные сборные, и они присоединятся к нам уже в Австрии. За время подготовки в Туле команду могут пополнить несколько новичков. Довольны, что в первые дни сборов удалось закончить сделку по Евгению Луценко. Это квалифицированный футболист, настырный, техничный и обладающий солидным опытом выступлений в РПЛ. Евгений доказал свою состоятельность в минувшем сезоне по матчам за столичное «Динамо».

Отметим, что 19 июня в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка квалификационного раунда Лиги Европы. «Арсенал» будут представлять генеральный директор Дмитрий Балашов и спортивный директор Андрей Рудаков.