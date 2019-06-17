новости
новости
Регистрация
«Арсенал» узнает соперников по Лиге Европы 19 июня
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» узнает соперников по Лиге Европы 19 июня

Футболисты тульского «Арсенала» вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону.

Летние сборы игроков начались в Москве, где спортсмены прошли плановое медицинское обследование в одной из клиник. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Игроков ждал традиционный набор процедур: электрокардиограмма, УЗИ, тредмил-тест и т. д.

О состоянии футболистов клубной пресс-службе рассказал главный врач «Арсенала» Александр Резепов:

Александр Резепов

- Ребята полностью прошли запланированные процедуры, противопоказаний к работе на сборах ни у кого нет. Есть у нас три футболиста, которые пока будут заниматься с ограничениями — это полузащитники Михаил Александров, Даниил Хлусевич и нападающий Евгений Луценко. По нашим расчетам, все трое вернутся в общую группу в Австрии.

Первый этап подготовки «Арсенал» проведет в Туле на базе «Желдормаш». За это время запланировано два контрольных матча. 20 июня туляки встретятся с курским «Авангардом», а 23 июня примут «Луч» из Владивостока. Обе игры пройдут на Центральном стадионе «Арсенал». Болельщики смогут посетить эти поединки. Вход свободный и будет осуществляться через северо-западные ворота. Начало спаррингов в 17.00. Запуск зрителей на трибуны начнется в 16.30.

16 июня «Арсенал» совершил первый трансфер в этом межсезонье. Команду пополнил 32-летний нападающий Евгений Луценко, который последние три года успешно выступал в составе столичного «Динамо».

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о комплектовании команды на новый сезон:

Игорь Черевченко

- Тульский сбор пройдут не все ребята, часть игроков вызывалась в свои национальные сборные, и они присоединятся к нам уже в Австрии. За время подготовки в Туле команду могут пополнить несколько новичков. Довольны, что в первые дни сборов удалось закончить сделку по Евгению Луценко. Это квалифицированный футболист, настырный, техничный и обладающий солидным опытом выступлений в РПЛ. Евгений доказал свою состоятельность в минувшем сезоне по матчам за столичное «Динамо».

Отметим, что 19 июня в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка квалификационного раунда Лиги Европы. «Арсенал» будут представлять генеральный директор Дмитрий Балашов и спортивный директор Андрей Рудаков.

Галерея
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 1
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 2
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 3
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 4
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 5
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 6
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 7
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 8
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 9
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 10
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 11
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 12
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 13
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 14
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 15
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 16
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 17
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 18
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 19
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 20
Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска, Фото: 21
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
Новичок «Арсенала» рассказал, когда ему снимут гипс
Спорт
Новичок «Арсенала» рассказал, когда ему снимут гипс
сегодня, в 11:30, 7 734 1
Тульский «Арсенал» подписал контракт с нападающим
Спорт
Тульский «Арсенал» подписал контракт с нападающим
вчера, в 21:00, 24 2464 0
Гендиректор «Зенита»: «Джорджевичу предоставят шанс в команде»
Спорт
Гендиректор «Зенита»: «Джорджевичу предоставят шанс в команде»
вчера, в 12:21, 21 2162 1
В Туле стартует продажа абонементов на домашние матчи «Арсенала»
Жизнь Тулы и области
В Туле стартует продажа абонементов на домашние матчи «Арсенала»
13 июня, в 18:27, 17 2369 2
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:49 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналфутболисты Арсенала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском квартале «Искра» появился новый арт-объект: фоторепортаж
В тульском квартале «Искра» появился новый арт-объект: фоторепортаж
В тульских парках работают скрытые полицейские патрули
В тульских парках работают скрытые полицейские патрули
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.