новости
новости
Регистрация
В тульском квартале «Искра» появился новый арт-объект: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева

В тульском квартале «Искра» появился новый арт-объект: фоторепортаж

Металлический динозавр установлен на входе со стороны ул. Советской.

В тульском городском пространстве «Искра» установлена новая скульптура в стиле «стимпанк» – из металлических прутьев, цепей, пружин и прочих деталей умельцы собрали огромного дракона.

Похожая по стилю «блоха-киборг», созданная скульптором Игорем Золотовым, находится в тульской «Ликерке Лофт». Дракон установлен на входе в «Искру» со стороны ул. Советской, на месте новогодней ёлки.

Галерея
Новый арт-объект в тульской "Искре", Фото: 1
Новый арт-объект в тульской "Искре", Фото: 2
Новый арт-объект в тульской "Искре", Фото: 3
Новый арт-объект в тульской "Искре", Фото: 4
Новый арт-объект в тульской "Искре", Фото: 5
Новый арт-объект в тульской "Искре", Фото: 6
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:50 +3
Другие статьи по темам
Событие
новая скульптурастимпанкдраконметаллический драковгородское пространство Искра
Место
Тулаулица Советская

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области почти треть онкобольных умирают в течение года после постановки диагноза
В Тульской области почти треть онкобольных умирают в течение года после постановки диагноза
«Арсенал» узнает соперников по Лиге Европы 19 июня
«Арсенал» узнает соперников по Лиге Европы 19 июня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.