В тульском квартале «Искра» появился новый арт-объект: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева

Металлический динозавр установлен на входе со стороны ул. Советской.

В тульском городском пространстве «Искра» установлена новая скульптура в стиле «стимпанк» – из металлических прутьев, цепей, пружин и прочих деталей умельцы собрали огромного дракона.

Похожая по стилю «блоха-киборг», созданная скульптором Игорем Золотовым, находится в тульской «Ликерке Лофт». Дракон установлен на входе в «Искру» со стороны ул. Советской, на месте новогодней ёлки.