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У жителя Тульской области угнали УАЗик
Кадр из видео.

У жителя Тульской области угнали УАЗик

Угонщик задержан.

В Ефремове в полицию обратился 45-летний местный житель. Он заявил, что ночью от его дома по улице Ленина кто-то угнал принадлежащий ему автомобиль УАЗ-390945, 2017 года выпуска.

В итоге полицейские обнаружили угнанный автомобиль около дома на окраине Ефремова.

Оперативники за данное преступление задержали нигде не работающего и ранее судимого 43-летнего жителя села Лобаново. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции, где признался в преступлении.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.

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