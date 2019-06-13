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Тульские судебные приставы проведут День единого приёма граждан

Тульские судебные приставы проведут День единого приёма граждан

Задать интересующие вопросы сотрудникам ведомства жители региона смогут 27 июня.

В УФССП России по Тульской области состоится День единого приема граждан. В четверг, 27 июня, приём населения будет проводиться по адресу: ул. 9 мая, д. 1. Предварительная запись проводится до 21 июня по телефону: 33-30-53. 

В городских и областных отделах судебных приставов прием граждан и представителей организаций будут осуществлять начальники отделов – старшие судебные приставы, их заместители и судебные приставы-исполнители. 

При себе посетителям необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 −1
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