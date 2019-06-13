Тульские судебные приставы проведут День единого приёма граждан

В УФССП России по Тульской области состоится День единого приема граждан. В четверг, 27 июня, приём населения будет проводиться по адресу: ул. 9 мая, д. 1. Предварительная запись проводится до 21 июня по телефону: 33-30-53.

В городских и областных отделах судебных приставов прием граждан и представителей организаций будут осуществлять начальники отделов – старшие судебные приставы, их заместители и судебные приставы-исполнители.

При себе посетителям необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.