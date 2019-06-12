В Туле задержан велосипедный вор

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В дежурную часть Управления МВД по городу Туле с заявлением обратился 29-летний туляк. Мужчина сообщил, что дома по улице Щегловская засека у него был похищен велосипед, оставленный без присмотра.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что преступление совершил нигде не работающий 32-летний житель Зареченского округа. Он был доставлен в дежурную часть для выяснения всех деталей его противоправной деятельности. От мужчины были получены признательные показания.

При проведении обыска похищенный велосипед обнаружен и изъят. Также задержанный сообщил, что несколько дней назад совершил ещё одну кражу из подъезда дома 37 улице М. Горького. Этот велосипед он уже успел продать неизвестному человеку.