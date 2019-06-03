Чемпионат мира по рукопашному бою: туляки привезли два золота и серебро

Соревнования проходили с 30 мая по 2 июня в Санкт-Петербурге.

5-й чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин проходил в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «М-1 АРЕНА» состоялся. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 37 стран.

В первый раз в программу чемпионата были включены соревнования в новой дисциплине рукопашного боя — «Самооборона». Этот раздел рукопашного боя набирает популярность в мире. В состав сборной России по результатам выступления на чемпионате страны вошли три тульских спортсмена. Ребята блестяще выступили на соревнованиях, завоевав две золотые и одну серебряную медаль.

В весовой категории 60 кг у мужчин 1-е место завоевал воспитанник спортивной школы «Триумф» Егор Семин. 2-е место в той же весовой категории завоевал воспитанник спортивной школы «Металлург» Артур Вартеванян.

В весовой категории 80 кг у мужчин 1-е место также у тульского спортсмена Семена Юдина.

Тренировались спортсмены под руководством тренера Дмитрия Дагаева.