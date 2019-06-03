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На Казанской набережной в Туле прошел военно-исторический фестиваль
Фото пресс-службы правительства Тульской области

На Казанской набережной в Туле прошел военно-исторический фестиваль

Кульминацией действа стала военная реконструкция эпизода штурма кремлевской стены и фрагмент сражения.

В минувшие выходные на Казанской набережной в Туле прошел военно-исторический фестиваль. Он был посвящен 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты. В нем участвовали 20 команд военно-патриотических и туристических клубов из 17 муниципалитетов региона.
 
«Приветствуя участников, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина подчеркнула, что фестиваль проводится при поддержке Губернатора Алексея Дюмина и входит в федеральный план подготовки празднования 500-летия Тульского кремля», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
 
Команды соревновались в военно-исторической викторине «Щит предков», которая охватывала сражения от эпохи русского средневековья до Афганской войны. На исторических биваках участники увидели военное обмундирование и вооружение русской армии разных эпох, узнали о солдатском быте, традициях и кодексе чести русского воина и офицера, услышали пушечные залпы и свист картечи из настоящих мушкетов.
 
 
По итогам двухдневных соревнований 1-е место завоевала команда «Щекино», 2-е — «Патриоты России» из Ясногорского района, 3-е место — «Альянс» из Суворовского района.
 
В воскресенье прошел масштабный военно-исторических фестиваль с участием военно-исторические клубов из Тульской, Московской, Орловской, Калужской областей и Москвы. Гости набережной увидели дефиле исторического костюма, выступления фолк-групп из Москвы.
 

Кульминацией фестиваля стала военная реконструкция эпизода штурма кремлевской стены и фрагмент сражения.
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На Казанской набережной в Туле прошел военно-исторический фестиваль, Фото: 1
На Казанской набережной в Туле прошел военно-исторический фестиваль, Фото: 2
На Казанской набережной в Туле прошел военно-исторический фестиваль, Фото: 3
На Казанской набережной в Туле прошел военно-исторический фестиваль, Фото: 4
На Казанской набережной в Туле прошел военно-исторический фестиваль, Фото: 5
На Казанской набережной в Туле прошел военно-исторический фестиваль, Фото: 6
На Казанской набережной в Туле прошел военно-исторический фестиваль, Фото: 7
На Казанской набережной в Туле прошел военно-исторический фестиваль, Фото: 8
На Казанской набережной в Туле прошел военно-исторический фестиваль, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:55 0
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