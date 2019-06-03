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В Тульской области организаторов незаконной миграции отправили в колонию
Фото пресс-службы УФСБ России по Тульской области

В Тульской области организаторов незаконной миграции отправили в колонию

Уголовным делом занималось региональное управление ФСБ.

УФСБ России по Тульской области пресекло незаконную деятельность граждан Коледенкова и Насонова. В период с января 2018-го по январь 2019 года они организовали незаконную трудовую деятельность и пребывание иностранных граждан из государств Центральной Азии. Трудились мигранты в Новомосковске, в арендуемом под пилораму нежилом помещении.
 
«13 мая 2019 года Новомосковским городским судом Тульской области Коледенков П. Г. и Насонов А. А. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Уголовное дело расследовано следственным отделением УФСБ России по Тульской области», — сообщила пресс-служба регионального ведомства.
 

Осужденным назначено по 1,5 года исправительной колонии общего режима каждому. Приговор вступил в законную силу.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:44 +3
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Место
Новомосковск

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