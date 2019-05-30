Фото пресс-службы «Арсенала».
«Арсенал» проведет сборы в Туле и в Австрии
К новому сезону оружейники начнут подготовку 14 июня.
Тульский «Арсенал» выйдет из отпуска 14 июня. Как сообщает клубная пресс-служба, первый, втягивающий, сбор продлится две недели. Оружейники проведут его в Туле на тренировочной базе «Желдормаш».
Второй сбор пройдет состоится в австрийском Лиенце с 27 июня по 7 июля. За это время команда проведет три контрольные встречи, которые состоятся 29 июня, 2 и 6 июля. Соперники уточняются.
Молодежный состав «Арсенала» первый сбор также проведет дома, на стадионе в поселке Косая Гора. 27 июня дублеры отправятся в Белоруссию: до 7 июля они будут готовиться на базе ФК «Минск».
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