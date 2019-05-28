В Тульской области мужчина запутался в рыболовных сетях и утонул

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Днем 28 мая в пруду у поселка Бутиково в Заокском районе утонул мужчина. По данным ГУ МЧС России по Тульской области, труп извлекали из водоема водолазы ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Тульской области».

Как сообщил корреспонденту Myslo информированный источник, погибшему было 29 лет. По имеющейся на данный момент информации, мужчина запутался в рыболовных сетях и не смог самостоятельно выбраться из них.