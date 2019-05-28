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В Тульской области мужчина запутался в рыболовных сетях и утонул
Фото: favoritekherson.co

В Тульской области мужчина запутался в рыболовных сетях и утонул

Извлекать тело погибшего из воды пришлось водолазам.

Днем 28 мая в пруду у поселка Бутиково в Заокском районе утонул мужчина. По данным ГУ МЧС России по Тульской области, труп извлекали из водоема водолазы ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Тульской области».
 
Как сообщил корреспонденту Myslo информированный источник, погибшему было 29 лет. По имеющейся на данный момент информации, мужчина запутался в рыболовных сетях и не смог самостоятельно выбраться из них.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:51 +5
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Заокский район

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