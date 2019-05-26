Тульские боксеры стали победителями первенства России

На фото победительница Катя Волкова с тренерами. Фото Федерации бокса Тульской области.

В городе Витязево Краснодарского края состоялось первенство России по боксу среди юношей и девочек 13−14 лет. В ходе турнира команда Тульской области завоевала три медали: две золотые и одну бронзовую. Об этом сообщает региональная Федерация бокса.

Среди девушек в категории до 36 кг победу одержала Екатерина Волкова, победив в финале соперницу из Пензы.

Денис Долгополов в весовой категории до 65 кг также стал обладателем золотой медали. В заключительный день соревнований в финальном бою наш спортсмен победил представителя Чеченской Республики Мурада Темирсултанова.

Также среди юношей в весе до 76 кг третье место занял Юрий Оглы.



Катя и Денис представляют Щёкино и тренируются под руководством Дмитрия Кузнецова. Юрий занимается в Донском под руководством Дмитрия Зенина и Алексея Долгушина.

На первенстве России тульскую делегацию возглавляли Владимир Филатов и Владимир Ульянов.