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Тульские боксеры стали победителями первенства России
На фото победительница Катя Волкова с тренерами. Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульские боксеры стали победителями первенства России

Поздравляем наших спортсменов!

В городе Витязево Краснодарского края состоялось первенство России по боксу среди юношей и девочек 13−14 лет. В ходе турнира команда Тульской области завоевала три медали: две золотые и одну бронзовую. Об этом сообщает региональная Федерация бокса.

Среди девушек в категории до 36 кг победу одержала Екатерина Волкова, победив в финале соперницу из Пензы.

Денис Долгополов в весовой категории до 65 кг также стал обладателем золотой медали. В заключительный день соревнований в финальном бою наш спортсмен победил представителя Чеченской Республики Мурада Темирсултанова.

Также среди юношей в весе до 76 кг третье место занял Юрий Оглы.

Катя и Денис представляют Щёкино и тренируются под руководством Дмитрия Кузнецова. Юрий занимается в Донском под руководством Дмитрия Зенина и Алексея Долгушина.

На первенстве России тульскую делегацию возглавляли Владимир Филатов и Владимир Ульянов.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:45 +4
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