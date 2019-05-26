СМИ: Кирилл Комбаров продлил контракт с «Арсеналом»
Его прежний контракт был рассчитан до лета 2019 года.
Капитан тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает портал Sport24. Официальной информации на сайте оружейников по этому поводу пока нет.
Напомним, 32-летний Комбаров выступает за «Арсенал» с января 2017 года. В этом сезоне футболист провел за туляков 25 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.
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