новости
новости
Регистрация
СМИ: Кирилл Комбаров продлил контракт с «Арсеналом»

СМИ: Кирилл Комбаров продлил контракт с «Арсеналом»

Его прежний контракт был рассчитан до лета 2019 года.

Капитан тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает портал Sport24. Официальной информации на сайте оружейников по этому поводу пока нет.

Напомним, 32-летний Комбаров выступает за «Арсенал» с января 2017 года. В этом сезоне футболист провел за туляков 25 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Сюжет: Арсенал
В заключительном матче сезона «Динамо» и «Арсенал» сыграли вничью – 3:3
Спорт
В заключительном матче сезона «Динамо» и «Арсенал» сыграли вничью – 3:3
сегодня, в 15:57, 31 1978 2
Тульский «Арсенал» не смог взять бронзу в молодежном первенстве
Спорт
Тульский «Арсенал» не смог взять бронзу в молодежном первенстве
вчера, в 14:15, 2 1706 2
Алексей Дюмин пообещал «Арсеналу» финансовую поддержку в Лиге Европы
Спорт
Алексей Дюмин пообещал «Арсеналу» финансовую поддержку в Лиге Европы
24 мая, в 17:12, 82 4483 2
Болельщиков приглашают поучаствовать в шествии в честь «Арсенала»
Спорт
Болельщиков приглашают поучаствовать в шествии в честь «Арсенала»
24 мая, в 15:16, 32 1478 4
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:48 +5
Другие статьи по темам
Люди
Кирилл Комбаров
Место
Тула
Прочее
Арсеналтрансферы Арсеналапродлил контракт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотни туляков приняли участие в большом велопараде: фоторепортаж
Сотни туляков приняли участие в большом велопараде: фоторепортаж
В Туле на ул. Фрунзе мусоровоз сбил мужчину
В Туле на ул. Фрунзе мусоровоз сбил мужчину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.