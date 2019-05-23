Веловыходные в Туле: большой велопарад и велоэкскурсии

Фото из архива Myslo.

25 и 26 мая туляков ждут большие веловыходные. В субботу всех желающих приглашают на бесплатные велоэкскурсии по Ясной Поляне. Также велолюбителей ждет гонка беговелов, выставка в «Октаве» и экскурсии по городу.

В воскресенье в Туле пройдет Всероссийский велопарад. Он объединит велолюбителей по всей стране: к спортивному празднику присоединится около 50 городов России. Это прекрасная возможность встретить друзей по интересам, поделиться новостями и обратить внимание на развитие велосипедной инфраструктуры города.

Старт велопарада запланирован от главной сцены Центрального парка. Сбор участников с 9.00. Выезд — в 10.00. Участники сделают небольшую остановку на Казанской набережной.

Финиш — ориентировочно в 12.30 возле «Ликерки Лофт». В 13.00 там начнется велоквест (предварительная регистрация не требуется).

А в 14.00 в творческом индустриальном кластере «Октава» состоится after-party с музыкой.

Подробная информация — в афише, а также в группе ВКонтакте.