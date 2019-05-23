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Тульские полицейские просят помочь в розыске подозреваемых в поджогах автомобилей
Кадр из видео.

Тульские полицейские просят помочь в розыске подозреваемых в поджогах автомобилей

В распоряжении полицейских есть запись с видеорегистратора, на которой запечатлены молодые люди, возможно причастные к преступлениям.

Сотрудники полиции обращаются к жителям Тульской области. В регионе отмечаются факты поджогов автомобилей и краж бензина из транспортных средств.

В распоряжении полицейских есть запись с видеорегистратора, на которой видна группа молодых людей на территории Кимовского района, предположительно, несущих шланг и канистру с бензином. 

Полицейские просят граждан, которые располагают какой-либо информацией об изображенных на видео людях, сообщить в УМВД России по Тульской области по телефону 32-22-49. 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:52 +4
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