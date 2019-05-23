Тульские полицейские просят помочь в розыске подозреваемых в поджогах автомобилей

Кадр из видео.

В распоряжении полицейских есть запись с видеорегистратора, на которой запечатлены молодые люди, возможно причастные к преступлениям.

Сотрудники полиции обращаются к жителям Тульской области. В регионе отмечаются факты поджогов автомобилей и краж бензина из транспортных средств.

В распоряжении полицейских есть запись с видеорегистратора, на которой видна группа молодых людей на территории Кимовского района, предположительно, несущих шланг и канистру с бензином.

Полицейские просят граждан, которые располагают какой-либо информацией об изображенных на видео людях, сообщить в УМВД России по Тульской области по телефону 32-22-49.