Фото Сергея Старикова.
В Туле сбили мотоциклиста
ДТП с участием легкового авто и мото произошло в проезде Энергетиков.
Как сообщает корреспондент Myslo, днем, 23 мая в проезде Энергетиков в Туле, неподалеку от пересечения с ул. Скуратовской, легковой автомобиль Renault сбил мотоцикл Honda.
Водитель двухколесного транспортного средства получил незначительные травмы, но не стал вызывать себе медиков. По его словам, перед столкновением с машиной он ехал в направлении ул. Скуратовской, а Renault выезжал с прилегающей территории.
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