В Туле сбили мотоциклиста

Фото Сергея Старикова.

ДТП с участием легкового авто и мото произошло в проезде Энергетиков.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем, 23 мая в проезде Энергетиков в Туле, неподалеку от пересечения с ул. Скуратовской, легковой автомобиль Renault сбил мотоцикл Honda.

Водитель двухколесного транспортного средства получил незначительные травмы, но не стал вызывать себе медиков. По его словам, перед столкновением с машиной он ехал в направлении ул. Скуратовской, а Renault выезжал с прилегающей территории.