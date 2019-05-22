Владимир Груздев поздравил футболистов, болельщиков и Алексея Дюмина с выходом «Арсенала» в Лигу Европы
Об этом бывший глава Тульской области написал в своем твиттере.
Сегодня в Самаре завершился финал Кубка России, обладателем кубка стал «Локомотив». И эта победа железнодорожников дала тульской команде путевку в Лигу Европы. Тульские оружейники будут представлять Россию в еврокубковом турнире впервые в своей истории.
Первым оружейников поздравил экс-глава Тульской области Владимир Груздев, давший толчок тульской команде:
Поздравляю @pfc_arsenal с участием в квалификации Лиги Европы!— Владимир Груздев (@GruzdevVladimir) 22 мая 2019 г.
Это огромный подарок для болельщиков и туляков от команды и Алексея Дюмина!
Отдельное спасибо Президенту@pfc_arsenal Гураму Аджоеву
«А помните, как мечтали? „Через год, через два Тула в Кубке УЕФА“. И вот оно свершилось!», — написал Груздев.
Действительно, сбылась мечта многих поколений наших болельщиков. Шестое место оружейников в чемпионате России и победа «Локомотива» в Кубке страны открыли нам окно в еврокубки. Поздравляем с большим успехом команду и многотысячную армию поклонников красно-желтых!