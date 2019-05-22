Владимир Груздев поздравил футболистов, болельщиков и Алексея Дюмина с выходом «Арсенала» в Лигу Европы

Сегодня в Самаре завершился финал Кубка России, обладателем кубка стал «Локомотив». И эта победа железнодорожников дала тульской команде путевку в Лигу Европы. Тульские оружейники будут представлять Россию в еврокубковом турнире впервые в своей истории.

Первым оружейников поздравил экс-глава Тульской области Владимир Груздев, давший толчок тульской команде:

Поздравляю @pfc_arsenal с участием в квалификации Лиги Европы!

Это огромный подарок для болельщиков и туляков от команды и Алексея Дюмина!

Отдельное спасибо Президенту@pfc_arsenal Гураму Аджоеву — Владимир Груздев (@GruzdevVladimir) 22 мая 2019 г.

«А помните, как мечтали? „Через год, через два Тула в Кубке УЕФА“. И вот оно свершилось!», — написал Груздев.

Действительно, сбылась мечта многих поколений наших болельщиков. Шестое место оружейников в чемпионате России и победа «Локомотива» в Кубке страны открыли нам окно в еврокубки. Поздравляем с большим успехом команду и многотысячную армию поклонников красно-желтых!